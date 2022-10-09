«Дайте недельку отдохнуть»: обезображенная Боня стыдливо оправдалась за внешность (реальное фото)

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боя не догадывалась, каким тяжелым будет для нее ее путешествие в горы Непала.

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Светская львица решила проверить свои силы и дух на прочность, но в итоге стала свидетелем схода нескольких лавин, смертей 4 альпинистов. Ну и, плюс ко всему, Виктория Боня обезобразилась до неузнаваемости под лучами совсем неласкового горного солнца.

Сейчас Виктория Боня выглядит как рабочий с палящих плантаций, усиливает эффект отек, который появился у нее на лице после путешествия.

Увидев заголовки в СМИ о своей внешности, Виктория Боня расстроилась и попросила дать ей время прийти в себя, она пообещала, что обязательно станет прежней красавицей.

«Что сказать? Не так страшен черт, как его малюют. Дайте недельку отдохнуть и буду снова сиять и блистать», - написала в своем телеграме Боня.