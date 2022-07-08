Давно не выходит на связь: исчезла тяжелобольная Алиса Казьмина

40-летняя Алиса Казьмина, прославившаяся после брака с футболистом Андреем Аршавиным, бесследно исчезла. Многодетная мать перестала выходить на связь в блоге, причем, ее нет уже давно – с весны. Об этом сообщил «Пятый канал».

Казьмина за последний год пережила целый ряд потрясений. Бывшая жена Аршавина призналась, что больна сифилисом, якобы, именно из-за этого она потеряла нос год назад. А виновной в своем заболевании она объявила собственную мать. По ее словам, родительница «травила» ее инъекциями с возбудителем заболевания.

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Кроме того, незадолго до своего исчезновения Казьмина проиграла суд экс-свекрови Татьяне Ивановне. Мать Аршавина выставила ей иск, в котором потребовала оплатить проживание в принадлежащем ей по документам особняке. Татьяна Ивановна насчитала почти два миллиона рублей.

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