«Давно не виделись»: Тигран Салибеков впервые за долгое время встретился с сыновьями

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией вернулся на «Дом-2». Его цель - забыть бывшую жену и найти новую любовь. Сейчас он строит отношения с одной из самых одиозных девушек проекта Юлией Белой.

Бывшая жена Тиграна одна воспитывает троих детей. На днях вместе с сыновьями она вернулась с отдыха на Черном море.

Отец нашел время, чтобы приехать на несколько часов с телестройки и пообщаться с детьми. Старший из мальчиков, Ролан, встречаться с папой отказался. Юлия и Тигран настаивать не стали.

Салибеков погулял на Щелково с двумя младшими детьми Эльдаром и Багратом.