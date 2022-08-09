«Давно не виделись»: Тигран Салибеков впервые за долгое время встретился с сыновьями

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией вернулся на «Дом-2». Его цель - забыть бывшую жену и найти новую любовь. Сейчас он строит отношения с одной из самых одиозных девушек проекта Юлией Белой.
Бывшая жена Тиграна одна воспитывает троих детей. На днях вместе с сыновьями она вернулась с отдыха на Черном море.
Отец нашел время, чтобы приехать на несколько часов с телестройки и пообщаться с детьми. Старший из мальчиков, Ролан, встречаться с папой отказался. Юлия и Тигран настаивать не стали.
Салибеков погулял на Щелково с двумя младшими детьми Эльдаром и Багратом.
«Давно не виделись с детьми. Мало было времени, но мы все равно погуляли и сделали все дела», - поделился в микроблоге Тигран Салибеков.
Публикацию он сопроводил снимком, на котором запечатлелся с двумя наследниками.
Тигран Салибеков с сыновьями. Фото: соцсети
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«Лучше семьи своей ничего нет! Простите друг друга и верните жену», «Тигран, слов нет, уже первый звоночек, Ролан. Дальше хуже будет. И ты это заслужил», «Тигран, не позорь себя, родителей и прошлые отношения, после Белой на тебя никто не посмотрит или это домовский сценарий?» - обсудили в Сети визит Тиграна Салибекова к сыновьями.