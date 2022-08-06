«Давить, как клопов»: Певцов выступил с новой инициативой

Недавно актер и депутат Дмитрий Певцов вошел в состав группы по расследованию антироссийских действий. Теперь он предложил контролировать искусство в России.

Певцов считает, что государство имеет полное право контролировать все те произведений искусства, на которые выделяются бюджетные деньги.