«Давайте его убьем и заберем все деньги»: Цыганов вспомнил, как Разина хотели заказать

Продюсер Вадим Цыганов в программе «Хватит слухов» на канале ТВЦ рассказал о знакомстве с коллегой Андреем Разиным.
«Как мы познакомились с Разиным? Ко мне приехали с предложением: «Давайте его убьем и заберем все деньги». Я говорю: «Вы — сумасшедшие. Что вы творите. Как можно убить курицу, которая несет золотые яйца».
Напомним, что Андрей Разин провернул самую крупную аферу в шоу-бизнесе времен СССР. По стране какое-то время одновременно ездили 67 групп «Ласковый май».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Добавим, что главная звезда группы Юрий Шатунов ушел из жизни не так давно в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.