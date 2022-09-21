«Давайте без паники»: после новостей о мобилизации представитель Бузовой рассказал, как прогорел с долларами

Антон Богославский считает, что пока рано делать выводы о событиях в стране.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский попытался успокоить своих подписчиков, которые устроили истерику в комментариях его микроблога после новостей о частичной мобилизации в России.

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Он признался, что после февральских событий тоже поддался массовому упадническому настроению и закупил доллары по 140 рублей, но в итоге теперь американская валюта стоит около 60 рублей за одну купюру.

«Давайте без паники», — попросил представитель Бузовой своих фолловеров.

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