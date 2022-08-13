«Давать концерты на старом материале»: какое будущее ждет Брежневу без мужа-продюсера

Певица Вера Брежнева уехала из Италии в Латвию, о чем сообщила накануне. Где находится ее муж, продюсер Константин Меладзе, неизвестно. По последним данным, пара разошлась.

Сама Брежнева рассказала, что пытается возобновить карьеру. И даже, мол, что-то получается. Ее перспективы вернуться к званию поп-певицы современности без мужа-продюсера, прокомментировала участница «Фабрики звезд», солистка «Тутси» Настя Крайнова.