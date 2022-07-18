Даст фору всем ровесницам: 47-летняя Рудковская показала стройную фигуру в модном купальнике

Этим летом Яна Рудковская снова отдала предпочтение Турции. Звезда решила повторить прошлогодний вояж на побережье Средиземного моря, прихватив в собой мужа и детей. О том, как они устроились на курорте, продюсер рассказала подписчикам в микроблоге.

«Выбрали Турцию и новый люксовый отель в Кемере и не прогадали! Цена – качество! Ты только подумал, а тебе уже принесли! Сервис на 6 звезд!» - похвасталась Рудковская.

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Жена Евгения Плющенко показала себя в купальнике. Она предстала в монокини яркого салатового цвета, с прозрачными вставками. Рудковская красиво позировала, и выбранный ею ракурс выгодно удлинил ноги. Многие подписчики в комментариях подметили, что Яна для своих 47 лет выглядит отлично.