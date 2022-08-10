Дарья Пынзарь из «Дома-2» в мятном топе и ветровке отметилась в кинотеатре с подросшими сыновьями

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и сыновьями Артемом и Давидом сейчас спасаются от августовской жары Турции в Москве.
Семейство на днях вернулось в столицу и пробудет здесь до начала учебного года.
Пытаясь развлечь сыновей в Москве, Дарья Пынзарь вместе с Артемом и Давидом отправилась в кинотеатр. Звездная мама сама села за руль и доставила мальчишек как раз к началу сеанса. Перед фильмом Дарья Пынзарь даже успела купить поп-корн, который обожает Артем.
«Мы с котятками идем в кино, на мультик. Надеюсь, не опоздали. В итоге идем на «Кот-самурай». Мои помощнички. Давидик, идем! Потерялся. Темик идет чисто ради поп-корна», — поделилась Дарья Пынзарь в микроблоге.
На видео она запечатлела двух подросших сыновей Артема и Давида. Оба пребывали в прекрасном настроении.
Для похода в кино Дарья Пынзарь облачилась в мятный топ, надев поверх такого же оттенка ветровку.