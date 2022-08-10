Дарья Пынзарь из «Дома-2» в мятном топе и ветровке отметилась в кинотеатре с подросшими сыновьями

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и сыновьями Артемом и Давидом сейчас спасаются от августовской жары Турции в Москве.

Семейство на днях вернулось в столицу и пробудет здесь до начала учебного года.

Пытаясь развлечь сыновей в Москве, Дарья Пынзарь вместе с Артемом и Давидом отправилась в кинотеатр. Звездная мама сама села за руль и доставила мальчишек как раз к началу сеанса. Перед фильмом Дарья Пынзарь даже успела купить поп-корн, который обожает Артем.