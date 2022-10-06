Дарья Мороз блистала на съемках «Ледникового периода» в сверкающем капюшоне: видео

В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Корреспонденты сайта Teleprogramma.pro побывали на площадке, чтобы рассмотреть яркие образы участников проекта.
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Одним из самых необычных оказался наряд Дарьи Мороз. Актриса выбрала для проката обтягивающий черный костюм со сверкающим капюшоном.
Чтобы не замерзнуть во время подготовки к съемкам, звезда набросила теплую меховую жилетку.
Напомним, этот сезон проекта получил название «Снова вместе». В нем примут участие самые яркие герои предыдущих выпусков. Дарья Мороз будет выступать в паре с Максимом Марининым.