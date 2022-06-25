«Он дарил людям добро»: Чурикова высказалась после пропажи тела Нарцисса

Телеведущая Яна Чурикова после новостей о пропаже тела Пьера Нарцисса высказалась о нем, как о яркой личности, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.
«В «Фабрике звезд» он раскрылся именно как хороший человек. Многие понимали, что это шоу, словно играли роль. А он был таким, какой он есть. Он гармонизировал обстановку в шоу. Я не знала про его болезнь. Каждый раз это был улыбающийся парень. Он дарил людям добро».
Напомним, что 25 июня в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако церемонию прощания перенесли на 29 июня.
Яна Чурикова. Фото: Ольга Храбрых
Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.
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