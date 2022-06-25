«Он дарил людям добро»: Чурикова высказалась после пропажи тела Нарцисса

«В «Фабрике звезд» он раскрылся именно как хороший человек. Многие понимали, что это шоу, словно играли роль. А он был таким, какой он есть. Он гармонизировал обстановку в шоу. Я не знала про его болезнь. Каждый раз это был улыбающийся парень. Он дарил людям добро».