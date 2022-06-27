Даня Милохин: в чем главная фишка его новой квартиры в самом центре Москвы

Популярный блогер и музыкант Даня Милохин не скрывает от поклонников, что живет на широкую ногу.
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Звезда тиктока Даня Милохин до недавнего времени не имел собственного жилья. Несмотря на высокие доходы, Даня Милохин не торопился обзаводиться недвижимостью в столице.

Вместе со своими друзьями он жил Dream Team House, где его все вполне устраивало.

Так продолжалось до первых дней весны этого года. Даня Милохин сделал крупную покупку — он приобрел огромную квартиру в центре Москвы около Большой Никитской улицы.

Главная фишка нового жилища Дани Милохина — это выход из него прямо на крышу, с которой открывается потрясающий вид на Москву.

В квартире сделан ремонт — она оформлена в сдержанных светлых тонах.

Даня Милохин в своей новой квартире. Фото: соцсети

Правда, пока жилище пустует. Даня Милохин некоторое время назад покинул Москву. Вместе с продюсером Dream Team House Ярославом Андреевым Даня находится в Казахстане. Его цель — покорить местную индустрию развлечений.

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