Даня Милохин: в чем главная фишка его новой квартиры в самом центре Москвы

Звезда тиктока Даня Милохин до недавнего времени не имел собственного жилья. Несмотря на высокие доходы, Даня Милохин не торопился обзаводиться недвижимостью в столице.

Вместе со своими друзьями он жил Dream Team House, где его все вполне устраивало.

Так продолжалось до первых дней весны этого года. Даня Милохин сделал крупную покупку — он приобрел огромную квартиру в центре Москвы около Большой Никитской улицы.

Главная фишка нового жилища Дани Милохина — это выход из него прямо на крышу, с которой открывается потрясающий вид на Москву.

В квартире сделан ремонт — она оформлена в сдержанных светлых тонах.