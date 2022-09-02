Даня Милохин раскрыл состав участников нового сезона «Ледникового периода»

Тиктокер Даня Милохин на подкасте Насти Ивлеевой проговорился о тех, кто примет участие в новом сезоне «Ледникового периода».
«Илья Авербух меня опять позвал, и я опять согласился. Там будут Юля Гаврилина, Валя Карнавал. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав».
Как заметил Даня Милохин, предыдущий сезон дался ему крайне непросто. В какой-то момент он даже хотел покинуть популярное шоу.
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Напомним, что пара Милохин-Медведева стала одной из самых ярких в предыдущем сезоне «Ледникового периода». Звезды покорили публику своими романтическими отношениями.