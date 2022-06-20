Даня Милохин после смены имиджа стал похож на девочку

Даня Милохин сделал еще один шаг, чтобы его сравнили с девочкой. Напомним, тиктокер уже не раз удивлял публику тем, что появлялся на людях в женских нарядах.

Год назад он явился на Премию Муз-ТВ в розовом платье, в женском наряде представал на обложке глянцевого журнала. Ну а в соцсетях это было не единожды.

Похоже, что парню нравится поднимать вокруг себя шумиху. Хейт не только не портит ему настроения, но напротив, только провоцирует на новые эпатажные поступки.

Теперь Даня Милохин отрастил волосы (был совсем коротко стриженным) и покрасил их в розовый цвет. Фолловеры в соцсетях опять сравнили блогера с девочкой!