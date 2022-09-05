Даня Милохин не знал, что Сахалин принадлежит России

Кумир российских подростков Даня Милохин, недавно признавшийся, что ходил в школу лишь ради веселья, вновь продемонстрировал фанатам, чему он научился в той самой школе. На этот раз дело касалось познаний в области географии родной страны.

Как сообщает «КП-Сахалин», на танцевальном телешоу, куда 20-летнего Даню пригласили в качестве члена жюри, перед тиктокером выступил танцор из Южно-Сахалинска Эрбол Бердикулов (RBALL). Выяснилось, что даже само название «Сахалин» кумиру миллионов не знакомо.

«С какого вы острова?.. А это остров?.. Отдельный остров? Это Россия? Круто, далеко... А там есть самолеты? Большой остров, видимо?» — с нескрываемым интересом расспрашивал Эрбола тиктокер.

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