«Даня. Десять лет уже. Царствие небесное»: Певцов почтил память покойного сына

Напомним, что Даниил Певцов умер в результате несчастного случая в возрасте 22 лет. Он родился у актера от первого брака с актрисой Ларисой Блажко.

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Заметим, что музыкант Гарик Сукачев посвятил сыну Дмитрия Певцова свою песню «Птица». У Певцова есть еще сын Елисей от актрисы Ольги Дроздовой.