«Даня. Десять лет уже. Царствие небесное»: Певцов почтил память покойного сына

Даниил Певцов ушел из жизни в возрасте 22 лет в результате несчастного случая.
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в «Телеграм» почтил память своего старшего сына Даниила, который ушел из жизни 3 сентября 2012 года.

«Даня. Десять лет уже. Царствие небесное».

Напомним, что Даниил Певцов умер в результате несчастного случая в возрасте 22 лет. Он родился у актера от первого брака с актрисой Ларисой Блажко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Заметим, что музыкант Гарик Сукачев посвятил сыну Дмитрия Певцова свою песню «Птица». У Певцова есть еще сын Елисей от актрисы Ольги Дроздовой.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  