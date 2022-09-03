«Даня. Десять лет уже. Царствие небесное»: Певцов почтил память покойного сына

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в «Телеграм» почтил память своего старшего сына Даниила, который ушел из жизни 3 сентября 2012 года.
«Даня. Десять лет уже. Царствие небесное».
Напомним, что Даниил Певцов умер в результате несчастного случая в возрасте 22 лет. Он родился у актера от первого брака с актрисой Ларисой Блажко.
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Заметим, что музыкант Гарик Сукачев посвятил сыну Дмитрия Певцова свою песню «Птица». У Певцова есть еще сын Елисей от актрисы Ольги Дроздовой.