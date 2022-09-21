Данко рассказал о зарубежных счетах Пугачевой

Певец расстроен заявлением Примадонны.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певец Данко признался, что Алла Пугачева для него — олицетворение русской культуры. И артиста расстроило заявление Примадонны, когда она поддержала признанного в России иноагентом Максима Галкина*.

«Опорочив нашу страну, этот человек выиграет в любом случае. Если нас побеждают, то она вместе с Максимом Галкиным* будет гарцевать на белом коне на развалинах страны. А если выиграем, то Аллу Борисовну просто пожурят, напишут какую-нибудь статейку», — заявил Данко Teleprogramma.pro.

При этом певец добавил, что у Аллы Борисовны очень серьезные связи, она замешана во всех делах настолько глубоко, что хаять страну с коммерческой точки зрения для нее выгодно.

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«Тем более что у них с Максимом основные капиталы за рубежом. И чтобы сохранить их, нужно идти на такие шаги», — добавил артист.

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