Данко призвал Минюст присвоить Пугачевой статус иноагента, заговорив о дряхлеющих кумирах

Заявление Аллы Пугачевой с просьбой внести ее в реестр физлиц-иноагентов разделило знаменитостей на два лагеря. Одна часть артистов поддержала певицу, а другая — жестко раскритиковала.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В числе недовольных высказыванием Примадонны оказался Данко (Александр Фадеев). Певец заявил, что его коллеге действительно стоит присвоить статус иноагента, раз она его просит.