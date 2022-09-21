Данко призвал Минюст присвоить Пугачевой статус иноагента, заговорив о дряхлеющих кумирах

Заявление Аллы Пугачевой с просьбой внести ее в реестр физлиц-иноагентов разделило знаменитостей на два лагеря. Одна часть артистов поддержала певицу, а другая — жестко раскритиковала.
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В числе недовольных высказыванием Примадонны оказался Данко (Александр Фадеев). Певец заявил, что его коллеге действительно стоит присвоить статус иноагента, раз она его просит.
«Пора отбрасывать все старое. Не нужно цепляться за дряхлеющих кумиров вместе с их мужьями. Так что, Минюст, давай вперед и с песней! Не бойтесь этого пугала — Пугачеву!» — процитировал артиста портал PROZVEZD.
Напомним, 16 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Вскоре после этого супруга юмориста Алла Пугачева попросила присвоить ей такой же статус.