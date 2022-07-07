Данко об аппетитах Пугачевой: «Никогда таких гонораров не встречал!»

В Сети пошла информация о том, что живущая в Латвии Алла Пугачева готова давать концерты, но только за баснословные деньги — 350 тысяч евро. В рублях это 22,5 миллиона. Певец Данко в шоке от таких цифр.

«Сколько я нахожусь в шоу-бизнесе — никогда таких гонораров не встречал. Хотя, может, я уже отстал от жизни… Мне кажется, это раз в десять больше того, сколько берут за корпоративы топовые звезды. Российские, я имею в виду. Западные могут и миллион взять. За выступление Аллы Борисовны, я думаю, могут вполне столько заплатить», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При этом Данко добавил, что Примадонна могла бы брать сумму и побольше. Ведь она — звезда первого эшелона, легенда.

Смотрите также