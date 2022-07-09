Данко назвал Моргенштерна* богатым днищем

Певец Данко считает, что признанный иноагентом в России Моргенштерн перешел все границы и якобы правоохранительным органам нужно принять необходимые меры.

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«Моргенштерн – долларовый миллионер. В деньгах он точно не нуждается. Но все, что он делает – это явное презрение к России. Моргенштерн – это человек, который всеми фибрами души ненавидит страну, в которой заработал свое состояние, это богатое днище», - заявил он порталу prozvezd.

Иноагент Моргенштерн, по мнению Данко, встал на сторону Запада и сейчас противостоит русским людям.

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