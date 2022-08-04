Данко: «Бузова и музыка – противоположные вещи, ее сфера - «Дом-2»

Певец Данко считает, что имя Ольги Бузовой не стоило бы включать в рейтинг, связанный с категорией «Музыка». Бывшая ведущая «Дома-2», напомним, заняла второе место в «Топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка».

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«Бузова и музыка – это вообще противоположные вещи, антимузыка, зашквар. Ее сфера – «Дом-2», разговорный жанр и эпатаж. Ну, Киркоров – ладно, нормальный, достойный персонаж», - заявил артист Teleprogramma.pro.

Сам Данко бы включил в свой собственный рейтинг Леонида Агутина.