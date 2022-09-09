Данилко объяснил, почему у Соловьева прозвище Кастрюля

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» заявил, что называет телеведущего Владимира Соловьева Кастрюлей.
«Я его называю Кастрюля. Мы в детстве привязывали кастрюлю к велосипеду, и она тарахтела. Вот это ассоциация с Соловьевым. Поэтому я называю его Кастрюля».
Как отметил Данилко, у него недавно была переписка с человеком из Москвы, который, как думает певец, сошел с ума. «Он живет в Москве. Там тяжелый случай. Сложно их будет вытащить из этого. Я раньше ездил в Москву как на трамвае. Было очень много выступлений, но это все в прошлом», — заявил Данилко.
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Напомним, что Владимир Соловьев — российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук.