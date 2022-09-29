Данила Дунаев: «Побег — это нормально. Мы ведь живые»

Российский актер Данила Дунаев, регулярно высказывающий в соцсетях свое мнение по актуальным вопросам, не обошел вниманием и такую обсуждаемую в последние дни тему, как «побег».

«Побег — это нормально. Мы ведь живые. Мы чего-то боимся, куда-то стремимся, от чего-то устаем», — сказал Данила.

По его словам, это животные спасаются бегством, когда чувствуют опасность. Но человек привык терпеть, сомневаться и оправдываться. И потому он может умереть не только физически, но и внутри.

«И если ты подвластен чужой воле или даже хотя бы чужому мнению, ты начинаешь бегать. Причем даже не физически. Внутри себя. Туда-сюда, из этого угла в тот угол. И из-за этой беготни ты принимаешь самое «кривое» решение. Потому что там еще не было тебя. Потому что побег — это спешка в неизвестное».

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