Даная Пригожина раскрыла пол своего будущего ребенка

Как отметила Даная Пригожина, имя ребенка она пока держит в секрете. Пока они с мужем не пришли к единому мнению в этом вопросе. Пока парочка рассматривает сразу три варианта, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Иосиф Пригожин не смог побывать на свадьбе своей наследницы. При этом он сделал молодоженам хороший денежный подарок.

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