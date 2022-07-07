Даная Пригожина раскрыла пол своего будущего ребенка

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила, что в недалеком будущем станет мамой. Ждать осталось совсем немного – месяц, максимум полтора.
«Осталось прикупить кроватку, пару детских вещей, бутылочки и что-то по мелочи. Всем интересно узнать пол моего малыша, и я это прекрасно понимаю, ведь за мной наблюдают многие, хоть никогда не считала и не считаю себя звездой. Попросту не могу томить, многие уже догадались. У нас будет мальчик!»
Как отметила Даная Пригожина, имя ребенка она пока держит в секрете. Пока они с мужем не пришли к единому мнению в этом вопросе. Пока парочка рассматривает сразу три варианта, сообщает «СтарХит».
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Напомним, что Иосиф Пригожин не смог побывать на свадьбе своей наследницы. При этом он сделал молодоженам хороший денежный подарок.