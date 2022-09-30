Дана Борисова задумалась над тем, чтобы пойти служить

Известная телеведущая Дана Борисова уверена: повестка в военкомат стала бы для ее 42-летнего бывшего мужа Максима, отца их дочери Полины, очень своевременной и полезной. Когда-то Дана вела передачу «Армейский магазин» и хорошо запомнила то время.
«Я сама задумалась над тем, чтобы пойти служить. Я вела военную передачу, я знаю, как этих парней поддержать, что сказать. Как журналист смогу пользу принести.
Честно, у меня эта идея давно, и последнее время она мне даже снится… На передовую меня, конечно, не пустят, наверное. Но если будет ситуация, когда объявят всеобщую мобилизацию, я возьму автомат», - призналась Дана.
На вопрос, а как обстоит дело с ее бывшим мужем, Борисова ответила:
«Я была бы счастлива, если бы пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию.
Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение».
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Не секрет, что Дана давно судится с экс-супругом из-за алиментов.
«У нас было очередное судебное заседание по этому вопросу 6 сентября, и 16 октября пройдет, я думаю, последнее. Я уверена, на нем либо он уже согласится на мировую, либо судья вынесет решение.
В этом году доход фирмы, в которой он гендиректор и учредитель, даже возрос, оказывается. Это за год не 26 миллионов, как раньше, а 56 миллионов рублей. При этом справка о доходах не изменилась. У него официальная зарплата 26 тысяч рублей, он гол как сокол», - рассказала Дана изданию «МК».