Дана Борисова задумалась над тем, чтобы пойти служить

Известная телеведущая Дана Борисова уверена: повестка в военкомат стала бы для ее 42-летнего бывшего мужа Максима, отца их дочери Полины, очень своевременной и полезной. Когда-то Дана вела передачу «Армейский магазин» и хорошо запомнила то время.

«Я сама задумалась над тем, чтобы пойти служить. Я вела военную передачу, я знаю, как этих парней поддержать, что сказать. Как журналист смогу пользу принести. Честно, у меня эта идея давно, и последнее время она мне даже снится… На передовую меня, конечно, не пустят, наверное. Но если будет ситуация, когда объявят всеобщую мобилизацию, я возьму автомат», - призналась Дана.

На вопрос, а как обстоит дело с ее бывшим мужем, Борисова ответила:

«Я была бы счастлива, если бы пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение».

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Не секрет, что Дана давно судится с экс-супругом из-за алиментов.