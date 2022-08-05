Дана Борисова – за возврат пива на стадионы

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Кроме того, популярная блондинка высказалась по поводу возврата пива на стадионы. По ее мнению, это может привлечь еще больше болельщиков на матчи, но нужно установить норму – например, два бокала пива в одни руки.