Дана Борисова – за возврат пива на стадионы

Недавно стартовала Российская премьер-лига по футболу. А вместе с ней и система Fan ID, которая предполагает наличие паспорта болельщика. В некоторых городах, например, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи попасть на матчи можно только при предъявлении этих самих паспортов. В Москве они появятся к декабрю.
Давняя болельщица ЦСКА, телеведущая Дана Борисова поддержала идею внедрения таких карт.
«Тем более, когда такая ситуация в стране. Можно ждать всяких разных провокаций: кто кого избил, кто что украл, кто украинский флаг поднял и размахивал. Потом разбирайся. Я считаю, что такая система поможет разобраться в этом и даже искоренить мат на стадионах», - цитирует Борисову «Абзац».
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Кроме того, популярная блондинка высказалась по поводу возврата пива на стадионы. По ее мнению, это может привлечь еще больше болельщиков на матчи, но нужно установить норму – например, два бокала пива в одни руки.