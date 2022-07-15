Дана Борисова раскрыла свои интимные секреты

Телеведущая Дана Борисова в соцсетях раскрыла свои интимные секреты, общаясь с подписчиками. Звезда, в частности, призналась, что мастурбацией принципиально не занимается и другим не советует.

«Дана, вам сложно показать грудь людям? Как вы относитесь к съемкам в стиле ню?» — спросил пользователь.

«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь. Я не могла разговаривать, а только мычала. Но снялась ню не поэтому, а просто захотелось. И до сих пор не жалею», — заметила Борисова.

«Предлагали в ... (кино для взрослых)?» — спросил другой подписчик.

«Предлагали только в домашнем, как любительнице. Хотя мне кажется, что потянула бы и на профессиональном уровне», — заметила в шутку Борисова.

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Ранее стало известно, что Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей по сто рублей на жизнь. В итоге звезда собрала 25 тысяч рублей.