«Дали внятный ответ»: почему на самом деле на Галкина не заводят уголовное дело

Политик Роман Худяков еще несколько недель назад говорил, что на Максима Галкина должны якобы завести уголовное дело, однако артист спокойно гастролирует по Европе, а правоохранители лишь руками разводят.

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«Мне наконец дали внятный ответ на вопрос — почему на Максима Галкина не заводят ни уголовное, ни административное дело, несмотря на запросы множества граждан», — теперь заявил экс-депутат Госдумы.

Худяков сообщил в своем телеграме, что его инсайдер заверил: Галкин все-таки будет наказан, нужно лишь ему прилететь для этого на родину.

«Уголовное дело на Максима заведут сразу же, говорят, как только самолет сядет в Москве. Прямо в аэропорту поведут в ВИП-зал - оформлять особый режим за особые заслуги», — слил информацию Роман Худяков.