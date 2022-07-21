«Дала возможность подумать»: дочь Успенской планирует сменить фамилию

Единственная дочь Любови Успенской – Татьяна Плаксина долгое время жила в США. Несколько лет назад она перебралась в Россию. Недавно вместе с Аникой Керимовой выпустила коллекцию дизайнерских платков, а теперь решила сменить фамилию. Звездная мама ее полностью в этом поддерживает.
«Абсолютно согласна с ней. Фамилия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Успенская – успех. Но я дала Тане возможность подумать, сделать осознанный выбор. Она хотела взять фамилию Казимира, моего друга. Но пока окончательного решения нет», - цитирует Успенскую «7Дней».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее между мамой и дочерью были натянутые отношения, они часто ругались. Но со временем родным удалось найти общий язык.