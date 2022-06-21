«Дала, родила, подумала»: Глеб Клубничка из «Дома-2» высказался о разводе Алены Рапунцель

Алена Рапунцель, ставшая мамой во второй раз три месяца назад, уже рассталась с мужем Ильей Семиным. Она пришла на «Дом-2», чтобы подробнее рассказать о своей личной жизни учатсникам телепроекта — сама девушка покинула шоу год назад.

Оказалось, что у Рапунцель лопнуло терпение — муж не работал, она обеспечивала семью, вдобавок Семин устраивал ей скандалы.

После откровений девушки, посмотрев выпуск, высказался другой знаменитый и скандальный участник реалити Глеб Клубничка, настоящая фамилия которого — Жемчугов. Он оставил свой комментарий в аккаунте «Дома-2».