«Дала обещание умирающему Коле»: почему вдова Караченцова бьется за работу в «Ленкоме»

Людмила Поргина объяснила, почему так держится за свою работу в «Ленкоме» и ругается с директором театра Марком Варшавером, который дает ей только роли в массовке.
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«Я дала обещание умирающему Коле, что вернусь в театр. "Ленком" — это мой второй дом! Мой муж вместе с другими великими актерами создавал этот театр», — поделилась актриса с Prozvezd.
Поргина отметила, что ее возвращение в «Ленком» после смерти мужа было совсем не таким, как она ожидала. 73-летняя артистка планировала играть главные партии, но не получила их ни в одной постановке.
«Я думала, что вернусь в такую атмосферу, которая была прежде. А я вернулась на голгофу, чтобы меня распяли прилюдно. Это издевательство! Честно, так устала от этого», — отметила звезда.