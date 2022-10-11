«Дала обещание умирающему Коле»: почему вдова Караченцова бьется за работу в «Ленкоме»

Поргина отметила, что ее возвращение в «Ленком» после смерти мужа было совсем не таким, как она ожидала. 73-летняя артистка планировала играть главные партии, но не получила их ни в одной постановке.

«Я думала, что вернусь в такую атмосферу, которая была прежде. А я вернулась на голгофу, чтобы меня распяли прилюдно. Это издевательство! Честно, так устала от этого», — отметила звезда.