Дала фору Брутян! Муцениеце сверкнула пампушечной округлостью в модном бикини-жатке

Агата Муцениеце поделилась в социальных сетях кадрами, сделанными накануне во время загородного отдыха у бассейна.

Артистка облачилась в модный купальник из ткани-жатки и эффектно позировала в воде, демонстрируя свою роскошную фигуру во всей красе. Что говорить, в 33 года Муцениеце сохранила упругость тела и подтянутость форм, которым можно позавидовать!

Думается, артистка еще даст фору ровесницам новой жены ее экс-мужа Павла Прилучного, а также самой 26-летней Зепюр Брутян.