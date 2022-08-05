Дал снотворное и предложил переспать: актриса Эллен Баркин вспомнила свой роман с Джонни Деппом

После победы Джонни Деппа в суде над бывшей женой Эмбер Херд, которая утверждала, что актер практиковал домашнее насилие в их браке, вскрылись новые доказательства агрессии кинозвезды, неиспользованные в судебном процессе.
Среди них - показания актрисы Эллен Баркин, которая в 1997 году встречалась с Джонни, пока они вместе снимались в культовом фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Еще в 2019-м женщину попросили рассказать о том, каким был ее роман с Деппом.
Артистка призналась, что сначала они были просто друзьями, но затем коллега предложил ей перевести отношения в плоскость постели.
«Он подошел ко мне в гостиной моего дома, посадил к себе на колени и сказал что-то вроде: «О, давай, Эллен» или что-то такое. Я немного протестовала, не слишком сильно. И это случилось», - вспоминала актриса.
Ее попросили прокомментировать, как именно она сопротивлялась Деппу, но Эллен отметила, что он на нее не нападал.
«Он дал мне «Метаквалон» (запрещенное в некоторых странах снотворное средство, - Прим. авт.) и спросил, хочу ли я секса», - цитирует показания актрисы издание Entertainment Tonight.
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Баркин рассказала, что в начале отношении Джонни был любящим и милым, но практически всегда пьяным. Регулярно пил красное вино и употреблял наркотики. Но руки на свою подругу артист не поднимал. Однажды в порыве гнева он бросил бутылку в номере отеле, но не в актрису.
«Он крикун. Он словесно оскорбляет. Было просто много крика, — заявила Эллен. - Он просто ревнивый человек, контролирующий: «Куда ты идешь? К кому ты идешь? Что ты делала прошлой ночью?» У меня была царапина на спине, которая его очень, очень разозлила, он настаивал на том, что она появилась после того, как я занималась сексом с другим».
Актриса добавила, что их отношения закончились, когда она решила вернуться домой после завершения съемок, а Джонни это взбесило. Затем любовники не виделись больше десяти лет, пока не встретились Каннском кинофестивале. Тогда Депп угостил бывшую подругу шампанским и долго извинялся за свое поведение в отношениях с ней.