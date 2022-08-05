Дал снотворное и предложил переспать: актриса Эллен Баркин вспомнила свой роман с Джонни Деппом

После победы Джонни Деппа в суде над бывшей женой Эмбер Херд, которая утверждала, что актер практиковал домашнее насилие в их браке, вскрылись новые доказательства агрессии кинозвезды, неиспользованные в судебном процессе.

Среди них - показания актрисы Эллен Баркин, которая в 1997 году встречалась с Джонни, пока они вместе снимались в культовом фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Еще в 2019-м женщину попросили рассказать о том, каким был ее роман с Деппом.

Артистка призналась, что сначала они были просто друзьями, но затем коллега предложил ей перевести отношения в плоскость постели.

«Он подошел ко мне в гостиной моего дома, посадил к себе на колени и сказал что-то вроде: «О, давай, Эллен» или что-то такое. Я немного протестовала, не слишком сильно. И это случилось», - вспоминала актриса.

Ее попросили прокомментировать, как именно она сопротивлялась Деппу, но Эллен отметила, что он на нее не нападал.