«Дал мне и моему поколению свободу»: Роднянский – о Горбачеве

Как считает Роднянский, Горбачев категорически развернул жизнь народа. По его словам, ушел человек, научивший мир жить в мире.

«Ушел человек, который не боялся быть живым, не боялся ошибаться, не скрывал своей счастливой любви. После поколений безликих бюрократов. Ушел человек, который не держался за власть и, проиграв, смог от нее отказаться и жить своей жизнью», - добавил Роднянский.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.