Дадут ли копеечку? Пугачева может помочь с организацией похорон Моисеева

Алла Пугачева славится своей щедростью и отзывчивостью. А своего друга Бориса Моисеева Примадонна и вовсе считала родственной душой, близким человеком. Артист скоропостижно скончался от третьего инсульта у себя дома. Его тело обнаружила домработница, а позже с прессой связался арт-директор музыканта Сергей Горох, рассказав подробности произошедшего. Звездные коллеги и друзья Бориса Моисеева раздавлены известием о его смерти. Певцу было всего 68 лет.

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К слову, концертный директор Аллы Пугачевой — Елена Чупракова — дала понять, что артистка может помочь с организацией похорон Бориса Моисеева.

«Думаю, Пугачева в курсе. Наверное, поможет с похоронами», — подметила Чупракова в беседе со «СтарХитом».

Напомним, что Борис Моисеев долго и тяжело болел. Он также испытывал финансовые проблемы. Певца опекала и Кристина Орбакайте, которая наведывалась к нему в гости.

По материалам 5-tv.ru