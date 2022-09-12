Дачный ланч: Лариса Гузеева дала рецепт жареной картошки с яблоком

Лариса Гузеева минувшие выходные провела на даче. И приготовила вкусное блюдо, которым накормила родных, и съели они его с удовольствием. Актриса не стала скрывать рецепт и объяснила, как готовить сезонную жареную картошку.

«Если вы на даче, и яблоки падают вам прямо на голову, и вы не знаете, что сними делать, сделайте выходного дня ланч, пожарьте картошку. Возьмите картошку, салообразное - у меня это свиные щечки, - и добавьте туда яблоко. Это очень вкусно и очень оригинально!» - рассказала рецепт Гузеева.

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Жареная картошка у Гузеевой получилась золотистая, ароматная. Актриса осталась под впечатлением, но сама не стала ее есть, хоть и очень хотелось – звезда сидит на строгой диете.