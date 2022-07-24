«Да, ожирение!»: разъяренная Фриске сделала про дочку признание

Этой весной 36-летняя сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь Луну. Малышка появилась на свет крупненькой: 57 см ростом и 4407 кг весом.

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Как говорит Наталья Фриске, с папой дочки Александром, который работает парикмахером в салоне красоты, она не нашла общего языка и решила воспитывать наследницу одна.

Малышка растет веселой и по-прежнему крупненькой, вызывая вопросы у подписчиков. Одна из поклонниц Фриске задала ей бестактный вопрос, поинтересовавшись нет ли у крошки ожирения. Это обескуражило Наталью, поэтому она не стала церемониться, подбирая слова в ответ.

«Да, у нас ожирение! Пусть вам будет легче от этого», — ответила она.