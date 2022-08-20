«Да мы и не голосовали! А надо было»: Макаревич ударился в поэтическое творчество

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в «Телеграм» представил стихотворение собственного сочинения.
«A нас за что? Да мы не знали! Нас развели! - толпа бубнила. Да мы и не голосовали! ...А надо было».
Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Музыкант за последние месяцы не раз позволял себе негативные комментарии о родной стране.
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Заметим, что концерты Андрея Макаревича в России отменены. Певец сетовал, что не сможет в ближайшие годы выступить перед российским зрителем.