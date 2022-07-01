«Да какой он народный?»: Лоза против присвоения Шатунову звания посмертно

Накануне стало известно, что Юрию Шатунову хотят присвоить звание Народного артиста России посмертно. С такой инициативой выступили фанаты артиста, запустив в Сети соответствующую петицию.
Музыкант Юрий Лоза против этого. Он считает, что сейчас звание Народного артиста сильно обесценено и его получают «не пойми кто».
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
«Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии», — цитирует Лозу Газета.ру.
Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
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