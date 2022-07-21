«Да какие они молодые. Такие же, как я»: Морозов – о возрасте звезд Comedy Club

Как отметил Морозов, в России есть первый эшелон современных комиков. «Все мы понимаем, о ком говорим. Все говорят: «Молодые из Comedy Club. Да какие они молодые. Они такие же, как я. Они не молодые совсем. Просто разная эстетика», - заметил Морозов.

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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.