«Да какие они молодые. Такие же, как я»: Морозов – о возрасте звезд Comedy Club

Комик Александр Морозов в шоу «Откройте, Давид» высказался о стареющих, на его взгляд, звездах Comedy Club.
«Сейчас с этими конкурсами вообще какая-то засада. Кругом же эти баттлы. Я не даю оценку плохо или хорошо это, но я на этот лед не встану».
Как отметил Морозов, в России есть первый эшелон современных комиков. «Все мы понимаем, о ком говорим. Все говорят: «Молодые из Comedy Club. Да какие они молодые. Они такие же, как я. Они не молодые совсем. Просто разная эстетика», - заметил Морозов.
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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.