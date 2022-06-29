«Да и деньгами я не обижена»: Кравченко на гонорары за «Сватов» купила дочке квартиру

Татьяна Кравченко в одном из своих интервью рассказала о взаимоотношениях с партнерами по сериалу «Сваты». Так, оказалось, что актриса не смогла сдружиться с Людмилой Артемьевой и едва не влюбилась в Федора Добронравова.

Кравченко дала понять, что, как и миллионы телезрителей, она любит сериал «Сваты», принесшей ей такую популярность. На съемках, как заверила Татьяна, она отдыхает душой.

К тому же актриса получает неплохой гонорар, что тоже не лишнее. Говоря о своих заработках, Кравченко дала понять, что получает она достойно. И жаловаться ей не на что.

«Люблю я этот сериал. Душой на нем отдыхаю. Да и деньгами я не обижена. Достаточно получаю… Многое могу позволить себе! Да, квартиру дочке купила, ремонт сделала, да и в Англии она у меня училась. Думаю, что хороший дизайнер из нее получится», — говорила Кравченко.

По материалам argumenti.ru

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