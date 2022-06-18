«Да будет вам известно»: подозреваемая в получении огромных денег за критику России Лобода ответила на обвинения

Экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода долгие годы зарабатывала в России. Теперь же, судя по всему, доход ей приносит осуждение нашей страны. Такой версии придерживается журналист Георгий Иващенко.

На днях Лобода посетила родной город Ирпень, о чем сразу же сообщила своим подписчикам. И на этом фоне вновь заговорили о финансовой выгоде артистки. Сама звезда ответила на обвинения о том, что, якобы, получила за оскорбления России порядка миллиарда долларов.

«Да будет вам известно, Родина и семья не продаются!» - эмоционально отреагировала певица.

Источник:"Пятый канал"