Цыганова показала 75-летнюю Михалкову с необычной стороны – фанаты обомлели

На днях в Москве прошла церемония открытия Международного московского кинофестиваля. На красной дорожке появилась 75-летняя жена Никиты Михалкова – Татьяна Михалкова.

А после с ней успела встретиться певица Вика Цыганова, которая поделилась совместным снимком в своем аккаунте.