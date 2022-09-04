Цыганова показала 75-летнюю Михалкову с необычной стороны – фанаты обомлели

Татьяна Михалкова посетила ММФК.
Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова. Фото: Global Look Press

На днях в Москве прошла церемония открытия Международного московского кинофестиваля. На красной дорожке появилась 75-летняя жена Никиты Михалкова – Татьяна Михалкова.

А после с ней успела встретиться певица Вика Цыганова, которая поделилась совместным снимком в своем аккаунте.

«По традиции свой неизменно стильный, индивидуальный образ Татьяна Евгеньевна подчеркнула палантином», - написала певица.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Фанаты тем временем буквально обомлели от увиденного.

«Красавица! Смотрится великолепно! Просто супер», - писали пользователи Сети.

Татьяна Михалкова и Вика Цыганова. Фото: соцсети

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