Цыганова показала 75-летнюю Михалкову с необычной стороны – фанаты обомлели

На днях в Москве прошла церемония открытия Международного московского кинофестиваля. На красной дорожке появилась 75-летняя жена Никиты Михалкова – Татьяна Михалкова.
А после с ней успела встретиться певица Вика Цыганова, которая поделилась совместным снимком в своем аккаунте.
«По традиции свой неизменно стильный, индивидуальный образ Татьяна Евгеньевна подчеркнула палантином», - написала певица.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фанаты тем временем буквально обомлели от увиденного.
«Красавица! Смотрится великолепно! Просто супер», - писали пользователи Сети.
Татьяна Михалкова и Вика Цыганова. Фото: соцсети