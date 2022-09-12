Цыганова поддержала Шукшину после открытого письма президенту

В послании, в частности, говорится, что 4 сентября во Владивостоке прошел концерт певицы Клавы Коки.

«Центральная площадь, справа в 100 метрах расположена администрация города, на которой гордо развевается флаг Российской Федерации. Слева, прямо на самой площади, стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами. Отборные маты песни слышат все подростки, дети, взрослые, которые пришли на концерт приурочений ко Дню знаний. Далее звучит песня «Забери меня пьяную домой», — говорится в послании.

В письме также недобрым словом упоминается режиссер Константин Богомолов, который ставит в Театре на Малой Бронной «обнаженные спектакли».

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Напомним, что концерт Клавы Коки вызвал широкий общественный резонанс. Исполнительницу осудили за ее действия во время выступления.