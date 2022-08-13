Цыганов объяснил, почему Министерство культуры отказалось от финансирования «Воланда»

Цыганов напомнил, что книга «Мастер и Маргарита» долгое время была под запретом и не печаталась. Потом она все-таки вышла и стала для многих любимым романом, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что бюджет «Воланда» равен 15 миллионам долларов. Фонд Кино выделил на картину 500 миллионов рублей. Первоначальным дистрибьютором картины была компания Universal, но она прекратила работу в России.