Цыганов объяснил, почему Министерство культуры отказалось от финансирования «Воланда»

Актер Евгений Цыганов заявил, что картина «Воланд» может не выйти в прокат, потому что пришли другие времена. Министерство культуры отказалось финансировать данный проект.
«В это кино вложено очень много сил, финансов и таланта. У нас замечательный режиссер, настоящий перфекционист, вдумчивый и старательный автор Михаил Локшин. Но тут срабатывает момент: «Борись не борись, а полагаться нужно на какую-то волю».
Цыганов напомнил, что книга «Мастер и Маргарита» долгое время была под запретом и не печаталась. Потом она все-таки вышла и стала для многих любимым романом, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
Напомним, что бюджет «Воланда» равен 15 миллионам долларов. Фонд Кино выделил на картину 500 миллионов рублей. Первоначальным дистрибьютором картины была компания Universal, но она прекратила работу в России.