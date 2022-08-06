Цветы пожухли. Максим здесь давно не был: что происходит на могиле родителей Галкина

Могила родителей юмориста Максима Галкина на Троекуровском кладбище находится не в самом лучшем состоянии. Блогер Андрюха Рассеянный посетил погост и рассказал подписчикам в своем канале на Ютуб, что увидел.
Могила родителей Максима Галкина. Фото: кадр из канала Андрюхи Рассеянного
«А вот родители артиста из Израиля Максима Галкина. Галкин Александр Александрович. Это папа Максима. И Галкина Наталья Григорьевна. Необычный у них памятник. Сфера. Никто не знает, что он обозначает. Желтый шар по центру», - сказал Рассеянный.
Могила родителей Максима Галкина. Фото: кадр из канала Андрюхи Рассеянного
Как отметил блогер, папа у Галкина был полковником и депутатом. Мама - научный сотрудник. «По словам Максима, папа умирал у него на руках, а маму он отправил на лечение в Израиль. К сожалению, медицина была бессильна. Его мама умерла. Я тут выяснил, что у Максима и русских корней-то нет. Еврейская семья с одесско-литовскими корнями. Теперь понятно, почему Максимка в Израиль побежал. Максим, пора уже приехать. Цветы на могиле родителей пожухли. Максим, вазочку купи. Цветы некуда ставить. Все засохло», - заметил блогер.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Максим Галкин уже почти полгода не появлялся в России. Судя по всему, прислуга следит только за замком юмориста, а вот про могилу его родителей все позабыли.