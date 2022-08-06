Цветы пожухли. Максим здесь давно не был: что происходит на могиле родителей Галкина

Как отметил блогер, папа у Галкина был полковником и депутатом. Мама - научный сотрудник. «По словам Максима, папа умирал у него на руках, а маму он отправил на лечение в Израиль. К сожалению, медицина была бессильна. Его мама умерла. Я тут выяснил, что у Максима и русских корней-то нет. Еврейская семья с одесско-литовскими корнями. Теперь понятно, почему Максимка в Израиль побежал. Максим, пора уже приехать. Цветы на могиле родителей пожухли. Максим, вазочку купи. Цветы некуда ставить. Все засохло», - заметил блогер.

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Напомним, что Максим Галкин уже почти полгода не появлялся в России. Судя по всему, прислуга следит только за замком юмориста, а вот про могилу его родителей все позабыли.