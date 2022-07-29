Цветут гортензии и поют птицы: Брежнева показала кадры райского местечка после новостей о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева в последнее время любит интриговать. Звезда не рассказывает поклонникам, где сейчас находится, лишь намекает, что это вполне могут быть экзотические места в Юго-Восточной Азии.
На днях Вера Брежнева приглашала подписчиков на ретрит на Бали, а теперь продемонстрировала в микроблоге райский сад.
Вера Брежнева поделилась видео, на котором запечатлен необычайной красоты уголок. Садик, утопающий в голубых гортензиях, с красивыми дорожками из камня и пением птиц ранним утром настраивает на гармоничный и позитивный лад.
При этом, Вера Брежнева не спешит уточнять, находится она сама в этом райском месте или же постит чужие кадры.
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Напомним, не так давно начали упорно распространяться слухи, что Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе расстались.
Поездки на ретриты и созерцание красивых мест вполне гармонично укладываются с новостями о разводе. Именно в этот период люди предпринимают попытки обрести душевное равновесие, совершая духовные практики.