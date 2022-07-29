Цветут гортензии и поют птицы: Брежнева показала кадры райского местечка после новостей о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева в последнее время любит интриговать. Звезда не рассказывает поклонникам, где сейчас находится, лишь намекает, что это вполне могут быть экзотические места в Юго-Восточной Азии.

На днях Вера Брежнева приглашала подписчиков на ретрит на Бали, а теперь продемонстрировала в микроблоге райский сад.

Вера Брежнева поделилась видео, на котором запечатлен необычайной красоты уголок. Садик, утопающий в голубых гортензиях, с красивыми дорожками из камня и пением птиц ранним утром настраивает на гармоничный и позитивный лад.