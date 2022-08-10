Цвета изумруда: Севастьянова едва уместила свое «богатство» в платье-бюстье

Каролина Севастьянова стала знаменитой в 2012 году. Именно тогда «художница» стала олимпийской чемпионкой. После Игр в Лондоне она завершила карьеру профессиональной спортсменки, но фанатов не растеряла.

В своем аккаунте в соцсети Каролина поделилась яркими снимками, демонстрируя свою точеную фигуру. На этот раз она позировала в платье-бюстье изумрудного оттенка. Из-за фасона наряда экс-спортсменка едва уместила свое «богатство» в декольте.