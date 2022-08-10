Цвета изумруда: Севастьянова едва уместила свое «богатство» в платье-бюстье

Каролина Севастьянова стала знаменитой в 2012 году. Именно тогда «художница» стала олимпийской чемпионкой. После Игр в Лондоне она завершила карьеру профессиональной спортсменки, но фанатов не растеряла.
В своем аккаунте в соцсети Каролина поделилась яркими снимками, демонстрируя свою точеную фигуру. На этот раз она позировала в платье-бюстье изумрудного оттенка. Из-за фасона наряда экс-спортсменка едва уместила свое «богатство» в декольте.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
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«Какая красота! Классная! Огонь!» — написали пользователи Сети.
Напомним, на днях Севастьянова отдыхала в Монако в компании своего возлюбленного по имени Александра. Ранее экс-гимнастка сообщала, что обеспечивает себя сама.