Цвет настроения – желтый: Бузова вслед за Бородиной щегольнула в струящемся платье с цветочным принтом

Телеведущая покрасовалась в новом романтичном образе. Поклонники восхитились ее нежным аутфитом.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла жить под прицелом камер. После шоу «Дом-2» артистка регулярно снимается в новых проектах.

При этом она показывает свою жизнь с разных ракурсов в соцсетях. Ей нравится носить женственные наряды. А в этом году она также приложила усилия, чтобы похудеть.

Примечательно, что уже почти месяц Ольга находится на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов. Кадрами со съемочной площадки телеведущая не делится. Однако она успевает загорать, играть  в теннис и порой отправляется в саванну, чтобы увидеть диких животных.

Обычно Бузова носит шорты и щеголяет в юбках. Артистку не раз критиковали за слишком смелые наряды. Но накануне она приятно удивила поклонников.

Блондинка облачилась в платье лимонного цвета с цветочным принтом и рюшами. Струящийся наряд подчеркнул ее талию. Ольга даже покружилась на фоне гор. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно Ксения Бородина также выбрала платье с цветочным принтом. В этом году женственность пришла на смену оверсайзу. 

«Ну просто девушка-лето», «Какой шикарный цвет», «Просто красотка», «Очень постройнела», «Ох, как это красиво», «Платье — пушка», — прокомментировали пост подписчики.

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