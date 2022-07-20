Цвет настроения – желтый: Бузова вслед за Бородиной щегольнула в струящемся платье с цветочным принтом

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла жить под прицелом камер. После шоу «Дом-2» артистка регулярно снимается в новых проектах.

При этом она показывает свою жизнь с разных ракурсов в соцсетях. Ей нравится носить женственные наряды. А в этом году она также приложила усилия, чтобы похудеть.