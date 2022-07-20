Цвет настроения – желтый: Бузова вслед за Бородиной щегольнула в струящемся платье с цветочным принтом

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла жить под прицелом камер. После шоу «Дом-2» артистка регулярно снимается в новых проектах.
При этом она показывает свою жизнь с разных ракурсов в соцсетях. Ей нравится носить женственные наряды. А в этом году она также приложила усилия, чтобы похудеть.
Примечательно, что уже почти месяц Ольга находится на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов. Кадрами со съемочной площадки телеведущая не делится. Однако она успевает загорать, играть в теннис и порой отправляется в саванну, чтобы увидеть диких животных.
Обычно Бузова носит шорты и щеголяет в юбках. Артистку не раз критиковали за слишком смелые наряды. Но накануне она приятно удивила поклонников.
Блондинка облачилась в платье лимонного цвета с цветочным принтом и рюшами. Струящийся наряд подчеркнул ее талию. Ольга даже покружилась на фоне гор.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно Ксения Бородина также выбрала платье с цветочным принтом. В этом году женственность пришла на смену оверсайзу.
«Ну просто девушка-лето», «Какой шикарный цвет», «Просто красотка», «Очень постройнела», «Ох, как это красиво», «Платье — пушка», — прокомментировали пост подписчики.