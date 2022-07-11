Цокольный этаж отведен под одежду, есть комната для шуб: Собчак готовится к переезду в новый дом

Светская львица Ксения Собчак готовится к переезду в новый дом на Рублевке, в строительство которого она вложила сорок миллионов рублей.

Известно, что в жилье Собчак целый цокольный этаж отведен под одежду. Здесь расположены малая и большая гардеробная, специальная шубная комната — это герметичное помещение с температурой от 0°C до +8°C, где раз в месяц меха подвергают шоковой заморозке до -12°C. Кроме того, в доме звезды имеется спа-зона с хаммамом и винный погребок.

Кроме того, в новом доме «блондинки в шоколаде» красивые панорамные окна. Любопытные уже разглядели в них биотуалеты для строителей. На звезду без отдыха трудится большая группа строителей, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в новом доме Собчак будет жить с мужем режиссером Константином Богомоловым и сыном Платоном. Особняк находится в закрытом поселке, куда простым смертным вход заказан,

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